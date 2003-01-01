В Заозерском заказнике обновили тропу к самой большой ели Карелии

В Заозерском заказнике Карелии завершили первый этап работ по обновлению пешеходной тропы.

Тропа ведет к одной из главных природных достопримечательностей региона — самой большой ели Фенноскандии.

Возраст дерева превышает 180 лет. Его высота достигает почти 40 метров, а диаметр ствола — около полутора метров. Работы по благоустройству тропы провели специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий Карелии совместно с партнерами.

В период новогодних праздников все желающие могут посетить заказник и увидеть это уникальное дерево. Сделать это можно самостоятельно или в составе организованной группы, предварительно согласовав визит с Дирекцией и соблюдая правила поведения на особо охраняемой территории.

В будущем инфраструктура заказника продолжит развиваться. Для этого подана заявка на грант в Президентский фонд природы. Если она будет одобрена, здесь появятся новые места отдыха и эколого-просветительские площадки.