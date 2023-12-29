В заповеднике Карелии рассказали об опасности популярного новогоднего развлечения

В заповеднике Кивач предупредили об опасности фейерверков.
«Фейерверки — это не круто»: так в паблике заповедника «Кивач» охарактеризовали популярное новогоднее развлечение.
При горении фейерверки образуют содержащую множество вредных веществ пыль, которую легко вдохнуть
Взрывы пугают животных и птиц — они могут даже умереть от разрыва сердца. После фейерверков остаются горы необработанного мусора, также токсичные отходы остаются при их изготовлении.
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