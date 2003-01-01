В заповеднике «Кивач» взрослый медведь растерзал медвежонка

Страшную находку обнаружили ученые в старейшем заповеднике Карелии.

В заповеднике «Кивач» ученые Карельского научного центра РАН обнаружили в развороченном слое мха медвежью лапу. Как потом выяснилась, лапа принадлежала совсем юному медвежонку. Бедолага погиб в возрасте около полугода. В заповеднике уверены, что растерзал его другой медведь. Потом куда-то нёс, обронив по пути левую стопу медвежонка.

Как рассказали в паблике заповедника, убийство детёнышей собственного вида (инфантицид) явление, которое случается среди медведей. Если бы мишка успел забраться на дерево или если бы сумела дать каннибалу отпор его мама, то оба приобрели бы опыт поведения в экстремальной ситуации.

Но и при случившемся трагическом исходе есть определённые выгоды для данной группировки медведей, уверены в заповеднике. Специалисты считают, что каннибализм — это и выбраковка наименее жизнеспособных зверей, и один из способов регуляции численности медвежьего населения. Вообще, до репродуктивного возраста у медведей доживает едва ли пятая часть от числа родившихся детёнышей.

В «Киваче», размеры которого всего 10 на 11 километров, ежегодно фиксируют по 3-5 медведиц с детёнышами, а взрослые самцы повсюду оставляют здесь следы своего пребывания.