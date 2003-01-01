В заповеднике на границе Карелии соне помешала спать шумная соседка

Забавное видео опубликовали в группе Нижне-Свирского заповедника.

Интересное видео с участием маленького зверька и птицы опубликовали в группе Нижне-Свирского государственного заповедника, расположенного на севере Ленинградской области, на границе с Карелией.

Кто там шумит?» — кажется, садовую соню разбудила соседка-птица. Соня явно не в восторге, — написали в паблике заповедника. — в дикой природе, как и в городе, всегда найдутся те, кто мешает отдыхать.

Ранее видеоловушка в заповеднике зафиксировала необычное для хищного зверя поведение куницы.