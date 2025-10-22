В Зарецком парке благоустраивают бетонные лестницы и тротуары

завершился в 2022 году. Рядом с ним, на набережной Гюллинга, заасфальтировали новую автостоянку, привели в порядок Зарецкий и Французский мосты: перила окрасили, положили брусчатку. Кроме того, обустроили дорожки для прогулок и полностью восстановили смотровую площадку, где установили гранитный парапет и тротуарное покрытие.

В 2023-м году начался следующий этап. В рамках этого этапа на популярной общественной территории установили новый арт-объект.

Работы идут без нарушений графика. Благоустройства Зарецкого парка, который стал возможен благодаря субсидии, выделенной республиканскими властями на социально-экономическое развитие Петрозаводска.

— На некоторых участках мощение брусчаткой уже началось. Одновременно с этим другие бригады готовятся к бетонированию лестничных спусков со стороны набережной Гюллинга. С этой же стороны подрядчик в ближайшее время приступит к асфальтированию нового тротуара, бортовой камень вдоль него уже установлен, — говорят в мэрии.

Сейчас рабочие продолжают готовить основание для будущих пешеходных дорожек, сообщила на своей странице в ВК глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

