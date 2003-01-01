В Зарецком парке в Петрозаводске начался очередной этап благоустройства

Прогулки в популярном у горожан парке станут комфортнее.
В Петрозаводске продолжаются работы по благоустройству Зарецкого парка. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.
Строители приведут в порядок лестничные спуски и пешеходные дорожки. Жители обращали внимание на недостаточное освещение в парке вечером. Это исправят — на территории установят 28 новых опор освещения.
Напомним, первый этап благоустройства Зарецкого парка завершился в 2022 году. Рядом с ним, на набережной Гюллинга, заасфальтировали новую автостоянку, привели в порядок Зарецкий и Французский мосты: перила окрасили, положили брусчатку.
Кроме того, обустроили дорожки для прогулок и полностью восстановили смотровую площадку, где установили гранитный парапет и тротуарное покрытие.
В 2023-м году начался следующий этап. В рамках этого этапа на популярной общественной территории установили новый арт-объект.