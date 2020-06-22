В здании бывшего ДК ОТЗ будет проведена масштабная реконструкция

Глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с членами труппы Театра драмы "Творческая мастерская" осмотрел здание бывшего Дома культуры Онежского тракторного завода.

В здании бывшего Дома культуры ОТЗ планируется провести масштабную реконструкцию, чтобы разместить в нем театр и сохранить объект культурного наследия. Разработка проектно-сметной документации начнется в этом году.

В настоящее время идет процесс оформления покупки здания по улице Гоголя, 1 в республиканскую собственность из частной. Напомним, на это из бюджета республики было выделено 60 млн рублей. По предварительным подсчетам, еще 50 млн потребуется на проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации, которые также будут выделены из бюджета Карелии. Уже сейчас ясно, что предстоит решить большой комплекс задач, требующих серьезных капитальных вложений. В дальнейшем на реконструкцию здания, закупку оборудования планируется привлекать средства федерального бюджета.

Здание бывшего ДК ОТЗ 1958 года постройки – объект культурного наследия, имеющий культурно-историческую ценность. Внешний вид здания с колоннами, как и его внутренние просторные помещения, украшенные лепниной, отвечают представлениям зрителей о том, каким должен быть театр, и они будут сохранены. Внутри находится зрительный зал, помещения, которые можно в будущем использовать для размещения фойе, репетиционных и хореографических залов, выставочных площадей и др. При этом существующий зрительный зал со сценой и ложами станет второй театральной сценой, малым залом, который можно будет задействовать не только для театральных постановок, но и для проведения концертов. Главную сцену еще только предстоит создать. Для этого к дворовому фасаду здания будет присоединена пристройка с большой сценой и зрительным залом, она и станет основной площадкой Театра драмы.

Необходимость иметь такую сцену и помещения для репетиций, размещения декораций и реквизита назрела очень давно. Сейчас театр делит здание с Карельской филармонией и имеет небольшой зрительный зал на 100 мест, который фактически соответствует размерам второй малой сцены, испытывает острый недостаток помещений, отчего ограничен в выборе репертуара.

"Мы задумали создать проект федерального уровня, и я думаю, что Петрозаводск этого достоин, – сказал Артур Парфенчиков. – Мы должны сейчас не только готовить проект реконструкции, строительства, но и подготовить максимально быстро план театральной деятельности".

Руководитель республики отметил, что Театр драмы Карелии является успешным учреждением, активно гастролирующим, побеждающим на фестивалях. Тем не менее необходимо вывести театр на новый уровень. Артур Парфенчиков поручил Театру драмы и Министерству культуры Карелии разработать программу развития театра, предполагающую создание новых постановок, расширение гастрольной деятельности, приглашение новых творческих сил. Для этого планируется предусмотреть средства в бюджете республики.

Артур Парфенчиков назвал примерный срок, который потребуется на то, чтобы Театр драмы переехал в новое здание, – 5 лет. В это время включается и разработка проекта, и строительные и монтажные работы, и благоустройство территории. Однако начать новую жизнь театра в новых стенах Глава предложил до начала реконструкции – первый спектакль нового сезона провести в зале будущего театрального дома. Коллектив театра заверил, что воплощение такого проекта возможно в ближайшем времени.

"Необходимо обследовать это здание, чтобы понять его актуальное состояние, потому что здесь много проблем, которые нужно будет решать в рамках его реконструкции, учесть при составлении технического задания. Вторая задача – вместить новую концепцию здания в планировочное решение. В этом году мы планируем заключить контракт на разработку проектно-сметной документации, - добавил министр культуры Алексей Лесонен".