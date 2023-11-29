В здании мировых судей Петрозаводска появилась скульптура Юстиции

Александр Акулов создал скульптуру к юбилейной дате со дня образования института мировых судей в Карелии.
Как сообщили в паблике творческого союза художников России по республике Карелия, председатель регионального ТСХ Александр Акулов создал скульптуру Юстиции к 20-ти летию образования института мировых судей в Карелии.
Объект установили в здании Мировых судей Петрозаводска.
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