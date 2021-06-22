В жаркий летний день Глава Карелии съездил в гости к Деду Морозу

Одной из целей поездки Артура Парфенчикова был вопрос запуска туристических поездов из Москвы до Чалны, сообщили в правительстве Карелии.

Во время рабочей поездки в Пряжинский район Артур Парфенчиков осмотрел строительство подъездной дороги к туристическому комплексу «Вотчина Карельского Деда Мороза Талви Укко» в Чалне.

Строительство подъездной дороги к туркомплексу ведётся с 2019 года. Проект реализуется в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Всего за 3 года строительства было вложено 179 миллионов рублей.

Строительство должно быть закончено 31 августа 2021 года. Сейчас готовность составляет 97 процентов. В связи с этим Глава республики дал поручение дорожникам закончить досрочно этот объект и сдать его в эксплуатацию.

Кроме асфальтированной дороги, проект включает в себя освещение трассы, устройство тротуаров и общественной парковки.

«Вотчина Карельского Деда Мороза Талви Укко» — это один из самых успешных и привлекательных туристических объектов Карелии с хорошими перспективами развития. Приведение в надлежащее состояние автомобильной дороги до туристического комплекса с большой автостоянкой изменило и сам облик комплекса, сделало его более презентабельным, и стало частью трафика от аэропорта до туристических объектов Пряжинского района», — сказал Артур Парфенчиков.

Глава республики провёл совещание по организации железнодорожного сообщения до станции Чална, в ходе которого отметил, что это совместный проект с железнодорожниками, с которыми руководство Карелии активно работает по вопросу запуска туристических поездов из Москвы до Чалны. Предполагается построить новую платформу, а также отремонтировать дорогу от нее до туркомплекса.

Глава Карелии подчеркнул, что сегодня важно создание условий для круглогодичного туризма, а современные туристические объекты Чалны — это пример комплексного развития инфраструктуры туристического бизнеса.