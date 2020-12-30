В Железнодорожном районе Петрозаводска из-за школьников изменится схема движения транспорта

С 18 января в Железнодорожном районе изменится схема движения транспорта, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Проезд вдоль территории средней школы №35 по Тупиковой улице ограничат. На месте пересечения с Локомотивной улицей появится дорожный знак 3.2 "Движение запрещено". Проезд вдоль территории учреждения будет запрещён.

Изменения вводятся для того, чтобы повысить безопасность учащихся школы №35.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает горожан быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.