В Железнодорожном районе Петрозаводска разразился крупный пожар

В столице Карелии огонь охватил газобетонную постройку возле частного дома.
15 сентября в 04:57 на улице Связи, 6а произошло возгорание газобетоннной хозпостройки, расположенной возле жилого частного дома, сообщил «Столице на Онего» начальник пресс-службы МЧС Карелии Максим Рожин.
На борьбу с пламенем прибыли 8 пожарных и 2 единицы техники.
— Внутренняя обшивка, перекрытия и кровля повреждены значительно. Также огнём повреждены два автомобиля. Масштаб причинённого ущерба устанавливается, — рассказал сотрудник ведомства.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
