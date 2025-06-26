В жилом доме на Невского в Петрозаводске разразился пожар

Для тушения пламени на место прибыли 8 специалистов.
Сегодня ночью на проспекте Александра Невского, 63А в Петрозаводске загорелась жилая квартира, сообщили в МЧС Карелии.
— В результате огнём повреждена стиральная машина. Причина — аварийный режим работы электрооборудования, — рассказали в ведомстве.
На борьбу с пламенем были направлены 8 человек и 3 единицы техники. К счастью, обошлось без жертв.
Ранее стало известно, что в деревне Нурмолицы Олонецкого района ликвидировали пожар в частном деревянном доме.
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