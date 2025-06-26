В жилом доме на Невского в Петрозаводске разразился пожар

Для тушения пламени на место прибыли 8 специалистов.

Сегодня ночью на проспекте Александра Невского, 63А в Петрозаводске загорелась жилая квартира, сообщили в МЧС Карелии.

— В результате огнём повреждена стиральная машина. Причина — аварийный режим работы электрооборудования, — рассказали в ведомстве.

На борьбу с пламенем были направлены 8 человек и 3 единицы техники. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее стало известно, что в деревне Нурмолицы Олонецкого района ликвидировали пожар в частном деревянном доме.