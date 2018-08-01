В жилом комплексе "Иволга" состоялось веселое мероприятие

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Праздник "Фрэш-пати" в новом комплексе на бульваре Интернационалистов прошел на ура.
Веселое мероприятие состоялось 31 июля в новом жилом комплексе "Иволга" на Древлянке. Праздник проходил в режиме "Папа, мама, я - спортивная семья". Веселые аниматоры устроили настоящие соревнования маленьких новоселов и их родителей. Бег в мешках, танцы на скорость, и другие веселые конкурсы были приятным завершением жаркого июльского дня.
Сочные сосиски-гриль, приготовленные по принципу хот-догов, оценили не только взрослые, но и дети, а сладкие арбузы с лимонадом стали вкусным сопровождением вечера.
Подобные мероприятия строительная компания "Баренц групп" проводит не в первый раз и часто будет проводить в своих комплексах.
Присоединяйте и вы к новоселам "Баренц Групп"!
Отдел продаж строительной компании 331-331.
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