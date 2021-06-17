В ЖК «Свиристель» на Кукковке-3 полным ходом идет строительство четырех домов (ФОТО)

Узнали новости со стройплощадки нового экологически чистого жилого квартала «Свиристель» в микрорайоне Кукковка-3 в Петрозаводске.

Новый экологически чистый жилой квартал "Свиристель", который строит компания «Баренц групп», нельзя не заметить. Яркий, красочный район на Комсомольском проспекте за известным гипермаркетом стал настоящим украшением Петрозаводска. Здесь вы не увидите старых домов с изношенными подъездами и открытыми контейнерами для мусора. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни: гипермаркет, детские сады и школы, остановка в двух шагах, а для любителей активного отдыха вблизи расположена трасса «Фонтаны», бульвар и лес, где можно гулять и заниматься спортом.

Мы побывали на стройплощадке ЖК «Свиристель», где сейчас одновременно возводятся четыре новых дома.

Дом 18.2 - ведутся отделочные работы в местах общего пользования.



Дом 17 (9 этажей) - ведутся работы по остеклению и покраске здания.





Дом 17 (16 этажей) - ведутся монолитные работы по заливке 14 этажа и остеклению здания.





Дом 18.3 - ведутся монолитные работы по заливке 10 этажа.

Жилой квартал Свиристель - это не просто ряд домов. Это продуманное решение для комфортной и красивой жизни. Придомовые территории оснащены детскими площадками, предусмотрены большие парковочные зоны. В каждом подъезде жилого дома оформлена дизайнерская отделка холлов, слышится пение птиц, установлены бесшумные лифты KONE. В домах установлены крышные котельные, соответственно в квартирах всегда есть горячая вода и отопление, а стоимость коммунальных платежей значительно ниже обычного.

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Напоминаем, что компания «Баренц Групп» ведет работу в режиме «безопасного офиса». Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Подробная информация есть на страницах компании «Баренц Групп» в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик ЖК "Свиристель" - ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС», проектная документация по ссылке https://sviristel.barenz.group/documents/