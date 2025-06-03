В зоне СВО погиб 32-летний уроженец Сегежского округа Иван Листратов

Официально подтверждена смерть молодого бойца из Карелии.
2 июня текущего года при выполнении боевых задач погиб 32-летний Иван Михайлович Листратов, уроженец поселка Идель Сегежского округа. Об этом сообщили в районной администрации.
Прощание с военнослужащим состоится 17 июня в 12:00 у здания клуба на Центральной улице в проселке Идель.
Местные власти выразили глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего.
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