В зоне СВО погиб 32-летний уроженец Сегежского округа Иван Листратов

Официально подтверждена смерть молодого бойца из Карелии.

2 июня текущего года при выполнении боевых задач погиб 32-летний Иван Михайлович Листратов, уроженец поселка Идель Сегежского округа. Об этом сообщили в районной администрации.

Прощание с военнослужащим состоится 17 июня в 12:00 у здания клуба на Центральной улице в проселке Идель.

Местные власти выразили глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего.