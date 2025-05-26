В зоне СВО погиб молодой боец из Карелии Даниил Айдемиров

Жители Медвежьегорска смогут проститься с земляком в Центре культуры и отдыха.

В зоне СВО погиб житель Медвежьегорска Даниил Айдемиров. Об этом сообщили в Медвежьегорском центре культуры и отдыха.

Церемония прощания с молодым бойцом пройдет в центре 3 июня с 10:00 до 11:30. Отпевание – с 10:30 до 11:00.

Ранее в Карелиb простились с погибшим на СВО 22-летним матросом.