В зоне СВО погиб молодой боец из Карелии Даниил Айдемиров

Жители Медвежьегорска смогут проститься с земляком в Центре культуры и отдыха.
В зоне СВО погиб житель Медвежьегорска Даниил Айдемиров. Об этом сообщили в Медвежьегорском центре культуры и отдыха.
Церемония прощания с молодым бойцом пройдет в центре 3 июня с 10:00 до 11:30. Отпевание – с 10:30 до 11:00.
Ранее в Карелиb простились с погибшим на СВО 22-летним матросом.
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