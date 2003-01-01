В зону специальной военной операции землякам отправят пять внедорожников

Также бойцам доставят два квадроцикла и мотоцикл, которые закупили по поручению главы региона Артура Парфенчикова.
Сегодня в Петрозаводске проходит погрузка техники и предметов первой необходимости для военнослужащих из Карелии, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Землякам передадут четыре УАЗа, Ниву, три квадроцикла и мотоцикл. Среди груза — строительные материалы, медикаменты, сублимированная еда, востребованные в зоне боевых действий маскировочные сети «Кикимора», автомобильные колеса, личные посылки от родственников военнослужащих и многое другое.
Технику приобрели при содействии Правительства Карелии и на средства благотворительного фонда «Тепло Карелии», а также волонтерских организаций республики — «10 регион» и «Волонтерский батальон Карелии».
Грузовики проедут от Курска и до Запорожья, а также в подшефный Васильевский район Запорожской области.
— Гуманитарная помощь со всех деревень, городов, районов республики собрана сегодня здесь. Все это повезем нашим бойцам на фронт, — отметила директор Карельской благотворительной организации «10 регион» Елена Зезюльчик. — Благодаря помощи Правительства Карелии мы смогли собрать необходимый груз и оперативно доставим его в зону СВО.