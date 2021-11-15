Вадовцы отремонтировали более 55 км трассы к визитным карточкам Приладожья Карелии

«ВАД» завершило ремонт нескольких участков автомобильных дорог Олонец – Питкяранта – Леппясилта.

Работы прошли на трассе дорог Олонец – Питкяранта – Леппясилта с 74-го по 156-й км и Салми – ст. Салми. Они велись вадовцами в 2021 году в рамках нацроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Карелии.

В общей сложности обновлены более 55 километров. На объектах очистили полосу отвода, заменили водопропускные трубы, уложили новый асфальт.

По нацпроекту также построены новые линии освещения в деревне Устье Тулоксы протяжённостью два километра. До конца декабря на 122-м и 134-м километре трассы Олонец − Питкяранта – Леппясилта оборудуют два новых автоматических пункта весогабаритного контроля.

Как отметили в Минтрансе, автомобильная дорога Олонец – Питкяранта – Леппясилта является одной из визитных карточек нашей республики – она пролегает в непосредственной близости к уникальным природным ландшафтам Приладожья. Трасса обеспечивает подъезд к многочисленным местам притяжения для жителей и гостей региона, в том числе к знаменитому Горному парку «Рускеала» и памятнику природы «Белые мосты».

В министерстве напомнили, в этом году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Карелии отремонтированы более 230 км региональных трасс. Половина из них повышает доступность известных туристических объектов – это трассы Олонец – Питкяранта – Леппясилта, Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа, Соломенное – Ялгуба – Суйсарь.

Ранее глава Карелии сообщил о завершении ремонтных работ на пяти дорогах в республике.