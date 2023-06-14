«Вадовцы» отремонтируют храм в райцентре Карелии

Дорожники приведут в порядок храм Рождества Христова в Суоярви.

Построенный 10 лет назад с помощью ЗАО «ВАД» храм в Суоярви встанет на ремонт, пишет «Московский комсомолец в Карелии». «Специалисты «ВАД» проведут большой объем работ. Будет приведена в порядок кровля, утеплены чердачные помещения, обновлен и покрашен фасад, будут обустроены новые нарядные входы с навесами, заменены крыльца. Внутри храма заменят облицовочные столбы и потолки, произведут покраску и сделают дополнительное освещение», - сообщается в паблике администрации Суоярвского района.

Как дорожники взяли шефство над храмом, читайте здесь.