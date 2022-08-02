Вафли с брендом Кижи выпускают в Карелии

Хлебозавод «Сампо» начал выпуск вафель в новой брендированной упаковке с эмблемой музея-заповедника «Кижи».
Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Теперь это не только любимый многими десерт, но и вкусный сувенир из Карелии. Рецепт не изменился, проверял — те же вафли с шоколадной начинкой, как в детстве», — заявил губернатор.
Сообщается, что вафли в привычной упаковке с дельфином также будут выходить.
Ранее сообщалось, что экс-мэр Петрозаводска Ирина Мирошник предлагала убрать изображение дельфина с упаковки местных вафель.
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