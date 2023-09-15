Вагоны метро в Петербурге хотят расписать видами Карелии

Центр туризма обратился в Петербургский метрополитен с инициативой расписать вагоны видами достопримечательностей Карелии.

Центр туризма и развития территорий обратился в Петербургский метрополитен с инициативой расписать поезд или отдельные вагоны видами достопримечательностей Карелии.



Об этом в соцсети сообщили власти Сортавальского района республики.



«Санкт-Петербург и Карелию тесно связывает история, культура, а также социальные и деловые контакты. Близость регионов друг к другу позволяет совместно развивать сферу туризма и индустрию гостеприимства», — говорится в сообщении.



Центр туризма предложил следующие ключевые точки региона, которые «потенциально могли бы разнообразить серые метробудни петербуржцев»: Петрозаводск; Приладожье — Сортавала, горный парк «Рускеала»; Заонежье — остров и музей Кижи; Беломорские петроглифы, Кемь как путь на Соловки; национальные районы Карелии.



В сообщении отмечается, что на синей ветке метро в Петербурге курсирует брендированный состав, посвященный достопримечательностям Нижегородской области.



Внутри вагонов есть QR-коды, с помощью которых пассажиры могут перейти на специальные страницы, содержащие всю информацию о представленных городах.