Вахтовик оставил жительницу Карелии без тысячи рублей

В Беломорске вахтовик подобрал на улице чужую банковскую карту и списал с нее тысячу рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района обратилась местная жительница с просьбой привлечь к ответственности неизвестного, похитившего её деньги с банковского счёта. Вечером, находясь дома, беломорчанка получила смс о только что совершённых покупках. Проверив, на месте ли банковская карта, она выяснила, что карты нет, потому оперативно заблокировала доступ. Однако более тысячи рублей уже были списаны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Владелица карты по случайности обронила её, когда выносила мусор. Следом за беломорчанкой у контейнерной площадки оказался 56-летний гость республики, работающий вахтовым методом. Заметив чужую банковскую карту, он, по версии полиции, воспользовался ею. Прикупив съестных припасов и бритву, гражданин тем же вечером отбыл за пределы Карелии.

Однако полицейские установили его местонахождение, в настоящее время он допрошен в качестве подозреваемого.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.