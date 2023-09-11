Вахтовик в Медвежьегорском районе обокрал хозяйку квартиры

В съемной квартире он украл парфюм, украшения и другие вещи местной жительницы.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление местной жительницы о краже вещей из ее квартиры. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.

Женщина сдавала квартиру и обнаружила пропажу личных вещей после отъезда очередных жильцов.

Оперативники выяснили, что жильё снимала бригада вахтовиков. Полицейские установили местонахождение рабочих и личность подозреваемого – им оказался один из вахтовиков, 45-летний мужчина.

Мужчина во всем признался. Он рассказал, что в съемной квартире нашел ювелирные украшения – кольцо и серьги, а также флаконы с туалетной водой и другие вещи. Он украл их перед отъездом, собирался продать, но не успел.

Украденные вещи были изъяты, их вернут хозяйке.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.