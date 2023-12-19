Вахтовику из Петрозаводска грозит до 4 лет лишения свободы за грабеж

На автозаправке в Новой Вилге мужчина не оплатил топливо и скрылся.

В полицию Прионежского района поступило сообщение о грабеже бензина, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

На автозаправочной станции в Новой Вилге мужчина не оплатил топливо и скрылся. Ущерб составил без малого 2 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 36-летнего петрозаводчанина. Он рассказал, что ехал с вахты домой, в столицу Карелии. Ему не хватало средств для оплаты топлива. Договориться с работниками АЗС он не смог и решил скрыться. Деньги за похищенный бензин вернул после общения с сотрудниками полиции.

Возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в источнике.

Напомним, ранее стало известно, что жители Новой Вилги остались без автобусного сообщения с Петрозаводском.