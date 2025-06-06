Вакансии копирайтеров стали самыми популярными в Карелии

На одно такое место могут претендовать 135 человек со всей республики.

Профессия копирайтера признана самой высококонкурентной на карельском рынке труда, заявили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировав кадровые резервы республики. На одну такую позицию могут претендовать сразу 135 соискателей.

— Также в топ вошли профессии дизайнера (122,5 резюме на вакансию), тестировщика (98), финансового менеджера (85) и руководителя отдела клиентского обслуживания (64), — рассказали в компании.

При этом наибольший дефицит наблюдается в социальной сфере и здравоохранении. Так, на вакансию врача приходится лишь 0,5 активных резюме, а на место фармацевта-провизора откликаются не более двух кандидатов.

Ранее мы рассказывали, что в июне карельские работодатели чаще всего искали специалистов по продажам (27% вакансий), рабочий персонал (22%) и сотрудников розничной торговли (17%).