Вакансии с заработной платой от 100 тысяч рублей предложат на Всероссийской ярмарке

Ярмарка состоится 27 июня по всей России. О своем участии в Карелии уже заявили более 130 работодателей.

Вакансии предложат машиностроительный завод «Росатома» «Петрозаводскмаш», «Литейный завод «Петрозаводскмаш», Петрозаводский Машиностроительный Завод «Авангард», «Карелгаз», «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР», «ПКС-Водоканал», «ПКС-Тепловые сети» и другие.

Работодатели предлагают соискатетелям заработную плату от 40 тыс. до 100 тыс. рублей и выше, в зависимости от квалификации. Так. структурное подразделение филиала ОАО «РЖД» анонсирует вакансию дорожного мастера с зарплатой от 180 тыс. и до 200 тыс. рублей, АО «Запкареллес» - «машиниста трелевочной машины» – от 130 до 150 тыс. рублей.

Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова отметила, что сегодня на рынке труда региона более 650 работодателей предлагают почти 6 тысяч вакансий.

"Ярмарка вакансий проводится по всей России. Это уникальная возможность для жителей Карелии сменить карьерную траекторию, найти новую работу, получить консультации, пройти профориентационное собеседование, – подчеркнула руководитель ведомства. – В век цифровых технологий ярмарки по-прежнему являются эффективным инструментом закрытия потребности в кадрах. В прошлом году на ярмарке получили предложение о работе 290 человек, по итогам дальнейших собеседований служба занятости трудоустроила более 200 соискателей из числа участников ярмарки", - рассказала Елена Фролова.

С программой ярмарки можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, с начала этого года служба занятости региона трудоустроила 1590 человек.