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Вакансии с зарплатой 100 тыс. рублей открыты не только в Петрозаводске, но и районах Карелии

Новости. Общество
10:38, 15 Декабря 2021
фото: depositphotos.com

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Рекрутинговое агентство HeadHunter проанализировало вакансии, размещенные работодателями в Карелии — высокооплачиваемые работники требуются как в Петрозаводске, так и районах республики.

Агентство составило рейтинг вакансий с наиболее высокими зарплатами за декабрь.

В Петрозаводске требуется региональный менеджер проекта (руководитель работ на объекте), которому готовы платить от 80 тыс. до 100 тыс. рублей на руки, и автомеханик на зарплату «чистыми» 100 тыс. рублей. Почти столько же обещают бизнес-аналитику 1С и военнослужащему по контракту.

В Костомукше открыты вакансии слесаря-ремонтник с зарплатой до 120 тыс. рублей до вычета налогов и руководителя сервисного центра на объекте — от 100 тыс. рублей на руки.

В Сортавале готовы платить до 140 тыс. рублей до вычета налогов супервайзеру и до 130 тыс. рублей на руки — оператору экскаватора-погрузчика.

Заместитель главного инженера в Сегеже может рассчитывать на зарплату от 90 тыс. рублей на руки, а заведующий аптекой в Кондопоге — от 65 тыс. до 82 тыс. рублей до вычета НДФЛ.

Анализ вакансий также показал, что по сравнению с прошлым годом в этих городах резко вырос спрос на работников: в Петрозаводске — на 217% год к году, в Сортавале — на 272%, в Сегеже — на 428% вакансий, в Костомукше — на 232%, в Кондопоге — на 86%.

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