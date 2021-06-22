Вакансия специалиста по благоустройству открылась в мэрии Петрозаводска

Администрация Петрозаводска сообщила о вакантной должности специалиста в области благоустройства.

Мэрия карельской столицы информирует о вакантной должности специалиста в области благоустройства для организации на территории Петрозаводска работ по ремонту общественных территорий и контролю за качеством этих мероприятий.

«Требуется сотрудник с высшим профильным образованием по направлениям „Строительство“ или „Садово-парковый ландшафтный дизайн“, либо в смежных областях. Приветствуется опыт работы в муниципальных, государственных органах или учреждениях в сфере закупок», — говорится в сообщении мэрии города.

Ранее сообщалось, что Анна Дудырина покинула пост начальника управления благоустройства и экологии мэрии Петрозаводска.