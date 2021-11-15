«Вакцина — это не про веру»: врач из Карелии проанализировала статистику заболевания COVID-19

Заведующая инфекционным отделением Пряжинской ЦРБ Юлия Ерофеевская привела доводы в пользу вакцинации от коронавируса.

Юлия Васильевна Ерофеевская, заведующая инфекционным отделением Пряжинской районной больницы, обратилась к жителям Пряжинского района и Карелии «с намерением объяснить необходимость вакцинации против коронавирусной инфекции».

«Если проанализировать статистику по нашему отделению, а работаем мы в этом году с июня месяца, то видно привитые пациенты гораздо реже попадают в стационар, быстрее отвечают на терапию и выздоравливают. Количество тяжелых пневмоний и летальных исходов среди вакцинированных пациентов значительно меньше, чем среди непривитых», — отметила Юлия Ерофеевская в своем обращении.

«Вопрос о вакцинации не должен основываться на чьем-то субъективном мнении, страхах и отсутствии веры в вакцину. Вакцинация — это не про веру, это прежде всего наука, статистика и факты. Наверное, это еще вопрос доверия к нам, врачам. С точки зрения науки эффективность вакцинации доказана. Да, могут быть побочные эффекты и осложнения, но в медицине все методы рассматриваются в разрезе соотношения „риск“ и „польза“. Когда польза превышает возможный риск, когда увеличиваются шансы спасти жизнь людей — тогда не остается сомнений в применении данного метода», — объяснила заведующая инфекционным отделением.

Юлия Ерофеевская добавила, что задача врачей с точки зрения доверия к ним — донести до населения всю информацию. Медицинские работники делают все, что могут, но они не всесильны. Людям должны сами проанализировать всю полученную информацию и сделать самостоятельный выбор, взяв ответственность за свою жизнь.

Напоследок врач пожелала всем здоровья и попросила бережно относиться к себе и к окружающим.