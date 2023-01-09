Вакцинация от коронавируса в Петрозаводске не останавливается ни на день

В Петрозаводске продолжается вакцинация и ревакцинация взрослых людей и подростков от коронавируса.
Об этом сообщили в администрации города.
Привиться можно в городских поликлиниках, в мобильном пункте в ТРК «Лотос Plaza» и в здравпункте ПетрГУ, а также по месту работы по заявкам работодателей.
Одновременно можно сделать и прививку от гриппа.
Вакцинация в поликлиниках доступна как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
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