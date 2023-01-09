Вакцинация от коронавируса в Петрозаводске не останавливается ни на день

В Петрозаводске продолжается вакцинация и ревакцинация взрослых людей и подростков от коронавируса.

Об этом сообщили в администрации города.

Привиться можно в городских поликлиниках, в мобильном пункте в ТРК «Лотос Plaza» и в здравпункте ПетрГУ, а также по месту работы по заявкам работодателей.



Одновременно можно сделать и прививку от гриппа.



Вакцинация в поликлиниках доступна как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.