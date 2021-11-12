Вакцинация от ковида: в России опять ищут «вредителей»

Зачем Росздравнадзор решил выявлять в соцсетях противников прививки от коронавируса?

По официальным данным, количество полностью привитых россиян составляет сейчас около 59 миллионов человек, т.е. примерно половину взрослого населения страны, и по этому показателю Россия с ее пятью собственными вакцинами от коронавируса существенно отстает от многих европейских государств, где нет своих препаратов против ковида. Однако начавшаяся кампания по выявлению в соцсетях активных противников вакцинации свидетельствует о том, что в России опять решили найти «вредителей» вместо того, чтобы разобраться в причинах нежелания граждан прививаться.

О том, зачем Росздравнадзор стал «охотиться» за «антиваксерами», читайте в материале журналиста Валерия Поташова.