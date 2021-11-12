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Вакцинация от ковида: в России опять ищут «вредителей»

Новости. Общество
16:10, 25 Ноября 2021
фото: © газета-вся-тверь.рф

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Зачем Росздравнадзор решил выявлять в соцсетях противников прививки от коронавируса?

По официальным данным, количество полностью привитых россиян составляет сейчас около 59 миллионов человек, т.е. примерно половину взрослого населения страны, и по этому показателю Россия с ее пятью собственными вакцинами от коронавируса существенно отстает от многих европейских государств, где нет своих препаратов против ковида. Однако начавшаяся кампания по выявлению в соцсетях активных противников вакцинации свидетельствует о том, что в России опять решили найти «вредителей» вместо того, чтобы разобраться в причинах нежелания граждан прививаться.

О том, зачем Росздравнадзор стал «охотиться» за «антиваксерами», читайте в материале журналиста Валерия Поташова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-25 16:56:21
Нам Исландия пофиг - сами себе на уме.
кенгуру
2021-11-25 16:49:17
вы бы меньше писали про такое, лучше бы было. Но вы это тиражируете.
Рашкина лишили неприкосновенности! Ура!
Хармс
2021-11-25 16:46:17
Ну дак, бей своих...., с монголотатар умеем!!!
Гость
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