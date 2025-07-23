Вакцинацию от менингококка хотят внести в календарь прививок

Отечественную вакцину от менингококка предлагают в календарь прививок.

После завершения работ по разработке отечественной вакцины от менингококковой инфекции следует оперативно внести ее в Национальный календарь профилактических прививок РФ, чтобы сделать ее доступной и бесплатной для всех россиян, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Сейчас отечественная вакцина от менингококка находится на этапе клинических исследований, к концу года планируется подача досье на ее регистрацию, ожидается, что она будет доступна для применения в 2027 году.

— Необходимо, чтобы как можно скорее отечественная вакцина против менингококковой инфекции была доступна для всех граждан РФ, причем бесплатно. Надеемся, что в 2027 году одна из первых вакцин от ФМБА будет уже разработана и получит все разрешительные документы. Мы в свою очередь проводим строгий парламентский контроль по решению этого вопроса и готовы оказать всю необходимую законодательную поддержку, — сказал Леонов.

Сейчас вакцинация против данной инфекции не входит в обязательный Национальный календарь профилактических прививок РФ, кроме того, ее проводят только по эпидемическим показаниям и за счет бюджетных средств регионов России.

Менингококковая инфекция способна быстро распространяться среди населения, особенно в закрытых коллективах, например, в детских садах, школах или казармах. Она представляет серьезную угрозу здоровью и жизни человека, а осложнения часто приводят к тяжелым последствиям и даже летальному исходу.

Ранее в Карелии выявили четыре случая опасного паразитарного заболевания.