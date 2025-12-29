Вакцину от ВПЧ внесут в национальный календарь прививок

Препарат планируют добавить в национальный календарь прививок, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья.
Вакцина от вируса папилломы человека может стать бесплатной для россиян, в 2027 году ее планируют добавить в национальный календарь прививок. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
— В 2026 году, это следующий год, нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение, — сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Леонов подчеркнул, что при рассмотрении бюджета на 2027 год и далее будет необходимо определить и учесть сумму, которая потребуется на вакцинацию.
Леонов отметил, что врачебное сообщество ждет введения в календарь прививок этой вакцины. «Эта работа ведется, производственные площадки готовятся. Ученый вопрос решен по поводу этих вакцин. И вот вопрос на финальной стадии реализации», — добавил он.
ВПЧ является оодной из причин развития онкологических заболеваний и доброкачественных образований у женщин и мужчин. В Российской Федерации частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ варьирует от 13% до 40%. Около 99% всех случаев рака шейки матки в мире (около 600 тыс. женщин в год) — следствие ВПЧ-инфекции.