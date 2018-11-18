Валаам, Кижи и Рускеалу покажут на телеканале "Спас" в воскресенье

В воскресенье 18 ноября в эфире телеканала "Спас" состоится премьера выпуска "Святыни России. Карелия".

Как рассказали в пресс-службе карельского правительства, съемки программы проходили в августе 2018 года. Ведущие программы Антон и Виктория Макарские вместе со съемочной группой посетили архитектурный ансамбль Кижского погоста, побывали на Валааме и узнали, где на территории региона производилась добыча мрамора для строительства новых храмов в 18-20 веках, а также, почему горный парк "Рускеала" так популярен у туристов.

Начало программы в 20.30.

На телеканале "Спас" вышло уже пять выпусков телепроекта, посвященных Псковской, Тверской, Ленинградской и Московской областям и г. Санкт-Петербургу.