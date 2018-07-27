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Новости. Экономика
06:40, 27 Июля 2018

Валаам начнет поставлять собственные молочные продукты в магазины Карелии

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В федеральной рознице появится новый бренд молочных продуктов — "Валаам" от компании "Валаамские продукты", связанной с Валаамским Спасо-Преображенским монастырем.

Но сама компания будет только упаковывать и продавать сметану, творог, молоко и кефир, закупленные у компании "Эконивы" Штефана Дюрра. За пять лет "Валаамские продукты" рассчитывают выйти на оборот до 2,5 млрд рублей, реализуя в том числе хлеб и кондитерские изделия, сообщает "Коммерсантъ".

АО "Валаамские продукты" зарегистрировано в Москве в августе 2017 года. Его учредители — Владислав Жердев и Диана Тюрина. Владислав Жердев — мирское имя епископа Панкратия, с 1993 года являющегося наместником Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Госпожа Тюрина ранее занималась организацией концертов монастырского хора.

Гендиректор "Валаамских продуктов" Олег Темиров в 2004 году возглавлял девелоперское подразделение ТД "Перекресток", занимавшееся строительством одноименных супермаркетов.

По словам Олега Темирова, под брендом "Валаам" на рынок уже выведено пять позиций молочной продукции, они представлены только в Приволжском федеральном округе в сетях "Линия" и "Гулливер".

"В августе мы планируем выход в сети Санкт-Петербурга, Ленинградской области и республики Карелия, а с осени бренд активно начнет занимать полки супермаркетов ЦФО",— заявил он.

Темиров говорит, что в будущем "Валаамские продукты" планируют наладить выпуск кондитерской, хлебобулочной и сельскохозяйственной продукции. Часть наименований будет поставляться напрямую из Валаамского монастыря, для другой части ищутся поставщики. В компании рассчитывают, что за три–пять лет ее годовой оборот достигнет 2—2,5 млрд рублей в год.

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