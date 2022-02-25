890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
В Карелии взлетела стоимость аренды жилья
03.03.2022 11:46

Валаамский монастырь ищет трудников, которым обещает в награду вечную жизнь

Новости. Общество
10:28, 04 Марта 2022
фото: © Валаамский монастырь / valaam.ru

Новости партнеров

На келарскую службу в Валаамский монастырь требуются повар, умеющий вкусно готовить, крепкий телом истопник, посудомойщик, умеющий мыть фарфор…

Келарская служба приглашает мужчин потрудиться во Славу Божию, сообщает сайт Валаамского монастыря.

«Любое дело в монастыре, которое выполняется во славу Бога, „является не человеческим и не плотским делом, а святым и спасительным“, „и за это наградой его будет жизнь вечная“», — пишут авторы поста Валаамского монастыря.

Келарская служба Валаамского монастыря приглашает мужчин потрудиться во Славу Божию на послушаниях:

— повар (нужно уметь и любить вкусно готовить на профессиональном уровне);
— повар-кондитер (сюда мы также ищем братьев с опытом работы);
— помощник повара (а здесь мы сами с удовольствием приобщим вас к миру монастырской кухни и обучим азам профессии);
— трапезник (нужно накрывать столы, подавать еду, следить за трапезой, убирать помещение);
— посудомойщик (ручная и машинная мойка жестяной посуды, фарфора);
— мастеровой (помощь в хозяйственной деятельности келарской службы, различные виды ремонтных, штукатурно-малярных работ, приветствуются знания в холодильном оборудовании, электрике, плотницком и другом деле);
— истопник (послушание для крепких телом мужчин: колете дрова и бросаете их в печь — благодать!)
— помощник кладовщика (помощь в приемке/выдаче — продовольственных товаров, перемещение запасов между складами, учет товародвижения);
— работник монастырских теплиц.

Монастырь также заинтересован в трудниках для послушаний вне Келарской службы, свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Наши трудники проживают в уютных кельях. Всегда в наличии чай, сахар, кофе, «утешения» в течение недели: варенье и мёд. В зависимости от дней недели предоставляется двух или трехразовое питание. Мужчины питаются в братской трапезной совместно с братией монастыря; имеют возможность посещать богослужения суточного круга, совместное вечернее молитвенное правило в общежитии.

Питание и проживание для трудников — бесплатно.
В теплое время года по выходным проводятся экскурсии по Центральной усадьбе и скитам Валаама, в том числе на отдаленные и труднодоступные острова.

Нередки вечерние встречи со священниками и со старшей братией, которые проводят духовные беседы с трудниками.
Если вы планируете пробыть в обители от полугода и дольше, или обладаете необходимыми профессиональными навыками, то условия вашего пребывания можно обговорить индивидуально.

Контакты Келарской службы: stock.valaam@gmail.com, https://t.me/trapezaria_valaam
Контакты Службы благочиния: hotel@valaam.ru, +7 (812) 902-86-05.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины

Аналитика

02.03.2022 13:57
Обществоведение
«Памятники, которые погибли, восстанавливать бессмысленно» 1
Реставратор Александр Попов считает, что воссоздать сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге, как объект культурного наследия, невозможно.
Карельскую тайгу ждут заборы и застройка 5
01.03.2022 14:39
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 4
28.02.2022 13:39
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 13
22.02.2022 17:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»