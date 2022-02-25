Валаамский монастырь ищет трудников, которым обещает в награду вечную жизнь

На келарскую службу в Валаамский монастырь требуются повар, умеющий вкусно готовить, крепкий телом истопник, посудомойщик, умеющий мыть фарфор…

Келарская служба приглашает мужчин потрудиться во Славу Божию, сообщает сайт Валаамского монастыря.

«Любое дело в монастыре, которое выполняется во славу Бога, „является не человеческим и не плотским делом, а святым и спасительным“, „и за это наградой его будет жизнь вечная“», — пишут авторы поста Валаамского монастыря.

Келарская служба Валаамского монастыря приглашает мужчин потрудиться во Славу Божию на послушаниях:

— повар (нужно уметь и любить вкусно готовить на профессиональном уровне);

— повар-кондитер (сюда мы также ищем братьев с опытом работы);

— помощник повара (а здесь мы сами с удовольствием приобщим вас к миру монастырской кухни и обучим азам профессии);

— трапезник (нужно накрывать столы, подавать еду, следить за трапезой, убирать помещение);

— посудомойщик (ручная и машинная мойка жестяной посуды, фарфора);

— мастеровой (помощь в хозяйственной деятельности келарской службы, различные виды ремонтных, штукатурно-малярных работ, приветствуются знания в холодильном оборудовании, электрике, плотницком и другом деле);

— истопник (послушание для крепких телом мужчин: колете дрова и бросаете их в печь — благодать!)

— помощник кладовщика (помощь в приемке/выдаче — продовольственных товаров, перемещение запасов между складами, учет товародвижения);

— работник монастырских теплиц.

Монастырь также заинтересован в трудниках для послушаний вне Келарской службы, свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Наши трудники проживают в уютных кельях. Всегда в наличии чай, сахар, кофе, «утешения» в течение недели: варенье и мёд. В зависимости от дней недели предоставляется двух или трехразовое питание. Мужчины питаются в братской трапезной совместно с братией монастыря; имеют возможность посещать богослужения суточного круга, совместное вечернее молитвенное правило в общежитии.

Питание и проживание для трудников — бесплатно.

В теплое время года по выходным проводятся экскурсии по Центральной усадьбе и скитам Валаама, в том числе на отдаленные и труднодоступные острова.

Нередки вечерние встречи со священниками и со старшей братией, которые проводят духовные беседы с трудниками.

Если вы планируете пробыть в обители от полугода и дольше, или обладаете необходимыми профессиональными навыками, то условия вашего пребывания можно обговорить индивидуально.

Контакты Келарской службы: stock.valaam@gmail.com, https://t.me/trapezaria_valaam

Контакты Службы благочиния: hotel@valaam.ru, +7 (812) 902-86-05.