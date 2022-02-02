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Вальда настигла 20-летнего похитителя алкоголя и сигарет в Петрозаводске

Новости. Криминал
11:04, 03 Февраля 2022
фото: © МВД Карелии

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Молодой человек, подозреваемый в грабеже, был задержан по горячим следам полицейскими с овчаркой Вальдой.

В петрозаводскую полицию днем поступил звонок от продавца одного из продуктовых магазинов микрорайона Октябрьский. Спустя несколько минут аналогичный звонок поступил из другой торговой точки, которая располагалась на соседней улице. Работники рассказали, что неизвестный молодой мужчина открыто похитил спиртное и сигареты и скрылся. Ущерб составил 2 100 рублей, рассказали в МВД Карелии.

По адресам магазинов был направлен наряд патрульно-постовой службы и полицейский-кинолог.

Сотрудники полиции опросили пострадавших, установили приметы злоумышленника. После этого прилегающую территорию полицейский кинолог обследовал вместе со служебной собакой по кличке Вальда. Опытная овчарка взяла след и привела полицейских к дому, где находился возможный подозреваемый.

В результате поквартирного обхода сотрудники полиции установили, что к преступлениям причастен ранее судимый 20-летний петрозаводчанин. Он был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

По фактам грабежей возбуждены уголовные дела. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, в Карелии кинолог УФСИН обучал волонтеров отряда «ЛизаАлерт» идти по следу с собакой.

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Комментарии

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