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Валентина Матвиенко назвала «мусорную реформу» деградацией

Новости. Общество
22:00, 17 Декабря 2024
фото: © Голиковка-Зарека |Петрозаводск / VK

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«Мусорная реформа» оказалась похожа на деградацию и регресс из-за неподотчетности региональных операторов.

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей, которое было посвящено вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.

"Эти темы тесно связаны между собой. От них напрямую зависит качество жизни каждого гражданина нашей страны", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что трудности в этих сферах копились десятилетиями, и теперь у России есть политическая воля и возможности, чтобы разгрести эти "авгиевы конюшни", пишет издание ria.ru

Матвиенко напомнила, что изначально большие надежды возлагали на "мусорную реформу", которая должна была позволить создать четкую систему по сбору, сортировке, переработке и утилизации отходов.
"Однако на деле всё забуксовало", - продолжила политик.
Региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны, заявила Матвиенко. В итоге, по ее словам, реформа оказалась больше похожа на деградацию и регресс. Она добавила, что на данный момент в России не хватает 172 тысячи контейнерных площадок, 423 тысячи контейнеров и более полутора тысяч единиц спецтехники.
"Работы много. Но первые важные шаги уже сделаны", - констатировала председатель СФ. По ее словам, сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находятся разработанные парламентариями законопроекты о спецтранспорте для вывоза отходов, о контейнерных площадках, а также об обращении со строительными отходами.

Матвиенко также заявила о работе над законодательными инициативами по решению проблемы несанкционированных свалок и обеспечению регионов инфраструктурой обращения с отходами, подчеркнув при этом, что сам закон об обращении с отходами тоже нуждается в серьезном анализе, уточнили в источнике.

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