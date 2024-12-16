Валентина Матвиенко назвала «мусорную реформу» деградацией

«Мусорная реформа» оказалась похожа на деградацию и регресс из-за неподотчетности региональных операторов.
Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей, которое было посвящено вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.
"Эти темы тесно связаны между собой. От них напрямую зависит качество жизни каждого гражданина нашей страны", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что трудности в этих сферах копились десятилетиями, и теперь у России есть политическая воля и возможности, чтобы разгрести эти "авгиевы конюшни", пишет издание ria.ru
Матвиенко также заявила о работе над законодательными инициативами по решению проблемы несанкционированных свалок и обеспечению регионов инфраструктурой обращения с отходами, подчеркнув при этом, что сам закон об обращении с отходами тоже нуждается в серьезном анализе, уточнили в источнике.
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