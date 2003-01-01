Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича за службу

Сегодня Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович выступил в Совете Федерации на публичных слушаниях по проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы.

В докладе спикер парламента республики отметил ключевой приоритет — всесторонняя поддержка участников СВО и их семей, важность баланса между социальными обязательствами и развитием экономики. Председатель Законодательного Собрания акцентировал внимание участников слушаний, что Карелия с учетом приграничного положения, исторически регион с экспортоориентированной экономикой. Республика находится на передовой санкционного давления, но, несмотря на все трудности и благодаря слаженной работе с федеральным центром, демонстрирует рост инвестиционной активности.

«По сравнению с 2018 годом объём инвестиций в сопоставимых ценах вырос более чем на треть. Хороший показатель, но мы отдаём себе отчёт: необходимо и дальше продолжать работу в этом направлении, увеличивая привлекательность Карелии для инвесторов, повышать устойчивость экономики республики», — сказал Элиссан Шандалович.

После выступления Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Элиссана Шандаловича за службу врачом на спецоперации.

«Коллеги, Председатель Законодательного Собрания Карелии ушел на СВО, работал как врач. Не мог сидеть в кабинете, работал в военном госпитале, спасал жизни наших военнослужащих. Элиссан Владимирович, от всех нас вам огромные слова благодарности. Спасибо вам большое!» — сказала Валентина Матвиенко.

Напомним, летом 2024 года спикер карельского парламента отправился служить врачом в зону специальной военной операции. Парламентарий полгода служил в военно-полевом госпитале в Луганской Народной Республике.