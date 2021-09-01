Депутат Госдумы Валентина Пивненко и глава Петрозаводска Владимир Любарский проверили качество питания в двух петрозаводских школах.

Директор лицея № 1 рассказала, что питанием в ее образовательном учреждении довольны и дети, и педагоги, и родители. Последние в составе специальной комиссии тщательно следят за организацией питания и его качеством. Вплоть до того, чтобы еда была теплой. Особое внимание уделяется меню для детей-диабетиков или аллергиков. Любые замечания оперативно устраняются.

— Угостить никого не стыдно — ни мэра, ни депутата Госдумы, — сказала директор лицея Анжелика Гуденко.

В том, что питание, действительно, хорошее, убедились Валентина Пивненко и Владимир Любарский, попробовав еду в лицее и школе № 34.

«В мэрии кормят не плохо, здесь кормят лучше. И это правильно, здесь же дети. Конечно, многое зависит о того, какую культуру питания приносят дети из семьи. И это уже забота родителей. Над этим нужно работать, чтобы дети приходили к правильному питанию, в школах для этого все готово, — отметил глава карельской столицы.

— Еда домашняя, меню в учреждениях интересное, полное. Я поговорила и с детьми, им тоже нравится. И люди, которые готовят еду — заинтересованные, готовят, как дома мамы. Бесплатное горячее питание для младших школьников, которое финансируется из федерального бюджета, это было очень правильное решение, принятое Президентом. Это здоровье детей. Пока так питаются с первого по 4 классы, о старших речи еще не было. Но посмотрим, какие будут возможности и ресурсы, — отметила Валентина Пивненко.