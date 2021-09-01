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Валентина Пивненко: «Бесплатное горячее питание в школах — это здоровье детей»

Новости. Общество
13:49, 02 Сентября 2021

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Депутат Госдумы Валентина Пивненко и глава Петрозаводска Владимир Любарский проверили качество питания в двух петрозаводских школах.

Директор лицея № 1 рассказала, что питанием в ее образовательном учреждении довольны и дети, и педагоги, и родители. Последние в составе специальной комиссии тщательно следят за организацией питания и его качеством. Вплоть до того, чтобы еда была теплой. Особое внимание уделяется меню для детей-диабетиков или аллергиков. Любые замечания оперативно устраняются.

— Угостить никого не стыдно — ни мэра, ни депутата Госдумы, — сказала директор лицея Анжелика Гуденко.

В том, что питание, действительно, хорошее, убедились Валентина Пивненко и Владимир Любарский, попробовав еду в лицее и школе № 34. 

«В мэрии кормят не плохо, здесь кормят лучше. И это правильно, здесь же дети. Конечно, многое зависит о того, какую культуру питания приносят дети из семьи. И это уже забота родителей. Над этим нужно работать, чтобы дети приходили к правильному питанию, в школах для этого все готово, — отметил глава карельской столицы.

— Еда домашняя, меню в учреждениях интересное, полное. Я поговорила и с детьми, им тоже нравится. И люди, которые готовят еду — заинтересованные, готовят, как дома мамы. Бесплатное горячее питание для младших школьников, которое финансируется из федерального бюджета, это было очень правильное решение, принятое Президентом. Это здоровье детей. Пока так питаются с первого по 4 классы, о старших речи еще не было. Но посмотрим, какие будут возможности и ресурсы, — отметила Валентина Пивненко.

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Комментарии

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Беня
2021-09-02 17:08:29
Народная любимица открыла рот для произнесения ритуального предвыборного возгласа и народ уже в экстазе. Все комменты вот поисписАли :)
Ольга
2021-09-02 17:03:40
Да, бабушка хочет вперёд ногами только выехать из Думы! Перед выборами мелькает везде и всех поддерживает и заботится обо всех! Какая мерзость..
Сказитель Мифов
2021-09-02 15:45:27
Я - против этого кандидата!
юнипер95
2021-09-02 15:22:34
перед выборами пиарится.

Тебя в депутатской столовой чтоб так кормили.
Изя
2021-09-02 16:00:25
юнипер95, а лучше бы на зоне ((((((((((
Изя
2021-09-02 15:48:02
юнипер95, отстаньте от бабки , старость и маразм у неё , наверное )))
баян
2021-09-02 14:33:55
Пока президент не дал разгон всем и выделил Деньги вам всем и дела не было до этого.а теперь запели
Вася
2021-09-02 14:24:53
А какие кассовые сборы их похождений? Ноль или по-армянски нол.
Вася
2021-09-02 14:20:23
Что такого большого и великого для страны она сделала? Обычная бездарность.
Вася
2021-09-02 14:18:59
А духовности в ней нет! Пока ехала без маски, Обругали все меня! Нет сочувствия и ласки И вокруг одна фигня!
Вася
2021-09-02 14:17:04
Так называемой "Единой России" нравится, она ж у руля)) вернее, в закормах )))
Успешный
2021-09-02 14:10:06
Нельзя экономить на здоровье будущих защитников и патриотов Родины.
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