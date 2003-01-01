Валентина Пивненко: «Единая Россия» обеспечила в федеральном бюджете поддержку для Карелии»

Депутат Госдумы на региональной партийной конференции рассказала о важных социальных инициативах.

Совместная работа фракции «Единой России» в Госдуме с регионами помогла добиться принятия решений, которые значимы и для всей страны, и для Карелии. Об этом на конференции регионального отделения «Единой России» заявила депутат Государственной Думы Валентина Пивненко.

— Федеральный бюджет на 2026–2028 годы — это не сухие цифры. Это программы и проекты, направленные на решение задач, актуальных для жителей в том числе нашей республики, — подчеркнула депутат.Валентина Пивненко напомнила, что приоритетная задача — обеспечить безопасность страны, помогать нашим бойцам, их семьям. Для этого Государственная Дума приняла 148 законов, все они обеспечены финансированием.

При этом сохранены все социальные гарантии и обязательства государства — такая задача была поставлена Президентом. В том числе с 1 января 2026 года будут проиндексированы пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам. Вводится новая форма поддержки для нуждающихся семей с двумя и более детьми — выплата по НДФЛ. Для таких семей уплаченный государству налог пересчитают по льготной ставке в 6% вместо 13%. Разницу государство вернет через Соцфонд России.

— К первому чтению федерального бюджета Карелии на комплексное развитие сельских территорий был предусмотрен 1 миллиард рублей — очень значительная сумма. После внесения поправок республика получит 1,5 миллиарда. Мы также поставили задачу увеличить финансирование на строительство региональных и местных дорог, о чем просят все наши районы и поселения, — добавила Валентина Пивненко.

В федеральном бюджете для Карелии предусмотрены средства на капитальный ремонт школ и детских садов, объектов культуры и спорта.

— Очень ответственная часть нашей совместной работы — развитие Кемско-Беломорской агломерации. 25 октября вышло распоряжение Правительства РФ: долгосрочный план развития этих территорий принят, в него вошли те позиции, которые заявляла наша республика. Наша задача — не просто обеспечить сопровождение этих проектов, но и активно участвовать в их реализации, — обратилась депутат к однопартийцам.

Валентина Пивненко также подчеркнула, что всё это — результат работы команды «Единой России».

— Для нас важно внимание к Карелии со стороны федерального центра. Но нам помогают потому, что мы и сами не сидим сложа руки. Когда мы работали над проектом федерального бюджета, вместе с главой Карелии Артуром Олеговичем Парфенчиковым, правительством республики, главами муниципалитетов и партийным активом обсуждали, что дополнительно может получить республика для своего развития. Если и дальше будем так же работать все вместе и не только формулировать задачи, но и предлагать, как их решать — результат обязательно будет, — резюмировала Валентина Пивненко.