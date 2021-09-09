Валентина Пивненко: «Федеральные программы поддержки будут реализовываться в Калевале и дальше»

В торжественных мероприятиях в Калевале в честь 101-ой годовщины со дня образования Карелии приняла участие депутат Госдумы Валентина Пивненко.

В рамках подготовки ко Дню Республики в Калевальском районе произошли большие изменения. В течение двух лет здесь прошли масштабные работы по асфальтированию дорог, отремонтировали бюджетные учреждения, покрасили фасады домов. В Юшкозеро проходит реконструкция систем водоотведения и водопровода. В ближайших планах построить в Калевале новый детский сад.

«Символично, что открытие второго столетия рождения нашей Карелии проходит именно в Калевальском национальном районе. В этом месте сохраняются вековые традиции, культура, язык и мудрость народа, имя которого носит республика.

Поселок преобразился. Стал таким же красивым и нарядным, как национальные костюмы карел.

Калевальская земля особенная, здесь живут талантливые люди, которые когда-то создали поэтический эпос – гордость нашей национальной культуры.

Я уверена, что федеральные программы поддержки малых народов, национальных районов будут реализовываться в Калевале и дальше, и в ещё больших масштабах», - отметила Валентина Пивненко на торжественном праздничном мероприятии в честь Дня Республики.