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Валентина Пивненко: «Федеральные программы поддержки будут реализовываться в Калевале и дальше»

Новости. Общество
14:42, 12 Сентября 2021

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В торжественных мероприятиях в Калевале в честь 101-ой годовщины со дня образования Карелии приняла участие депутат Госдумы Валентина Пивненко.

В рамках подготовки ко Дню Республики в Калевальском районе произошли большие изменения. В течение двух лет здесь прошли масштабные работы по асфальтированию дорог, отремонтировали бюджетные учреждения, покрасили фасады домов. В Юшкозеро проходит реконструкция систем водоотведения и водопровода. В ближайших планах построить в Калевале новый детский сад.

«Символично, что открытие второго столетия рождения нашей Карелии проходит именно в Калевальском национальном районе. В этом месте сохраняются вековые традиции, культура, язык и мудрость народа, имя которого носит республика.

Поселок преобразился. Стал таким же красивым и нарядным, как национальные костюмы карел.

Калевальская земля особенная, здесь живут талантливые люди, которые когда-то создали поэтический эпос – гордость нашей национальной культуры.

Я уверена, что федеральные программы поддержки малых народов, национальных районов будут реализовываться в Калевале и дальше, и в ещё больших масштабах», - отметила Валентина Пивненко на торжественном праздничном мероприятии в честь Дня Республики.

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