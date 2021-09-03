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Валентина Пивненко и Элиссан Шандалович проверили ход строительных работ в Республиканской больнице им. Баранова

Новости. Общество
17:31, 06 Сентября 2021
фото: © Законодательное собрание РК

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Депутат Государственной Думы России Валентина Пивненко и председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович проверили в Республиканской больнице им. В. А. Баранова ход работ по реконструкции терапевтического корпуса и травматологического отделения.

Совместно с главным врачом больницы Тамази Карапетяном парламентарии осмотрели процедурные, помещения для персонала, палаты и др. Всего в отделениях разместятся три операционные: в травматологии — артроскопическая и для эндопротезирования, в терапевтическом корпусе — гибридная ангиографическая.

По данным представителя подрядной организации ООО РСК «Агат», которая реконструирует терапевтический корпус, сроки выполнения госконтракта затягиваются. За последние две недели смонтировали 50% от общей площади потолков, установили часть дверей. Валентина Пивненко и Элиссан Шандалович призвали подрядчика ускорить темпы работ на объекте, который включен в федеральную целевую программу развития Карелии.

Как отметил Тамази Карапетян, за счет собственных средств Республиканская больница им. Баранова завершает ремонт помещений в травматологическом отделении. Работы идут по графику. В обновленных операционных установлено современное медицинское оборудование, система вентиляции с увлажнением воздуха, мебель и др.

«Приятно видеть, как меняется Республиканская больница им. Баранова. Это касается не только ремонтов, но и внедрения новых технологий, создания комфортных условий для пациентов. Нужно отметить, что при участии парламента Карелии выделяются средства на проведение ремонтов, закупку нового оборудования во многих учреждениях здравоохранения республики, и эту работу необходимо продолжать», — прокомментировал спикер парламента Элиссан Шандалович.

В ходе визита парламентарии также обсудили с Тамази Карапетяном планы по развитию больницы, вопросы финансирования учреждений здравоохранения и оплаты фактически оказанных услуг по программе ОМС.

 
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