Валентина Пивненко: «Я там не цветочки нюхаю»

На прошлой неделе в федеральных СМИ появились публикации о докладе консалтинговой группы «Полилог» с анализом социальных сетей депутатов Государственной Думы.

Эксперты оценивали публикации в том числе по уровню сложности восприятия. Самыми сложными публикациями признали материалы в соцсетях у главы комитета по науке и высшему образованию Сергея Кабышева, члена комитета по финансовому рынку Вячеслава Макарова и заместителя председателя комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Валентины Пивненко. Мы попросили Валентину Николаевну прокомментировать эти сообщения.

— Моя страница в социальной сети ВКонтакте действительно ведётся в деловом серьёзном ключе. Я обстоятельно рассказываю как о своей личной деятельности в качестве депутата, так и о работе комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, я подробно информирую заинтересованных граждан, жителей Карелии о законотворческой работе в Государственной Думе. Выходят посты с деталями рассматриваемых и принимаемых законопроектов, постановлений. И, судя по реакции читателей, это вполне востребовано.— По мнению экспертов, понять ваши публикации получится только при наличии законченного высшего образования…

— Вы знаете, я там действительно не цветочки нюхаю, не размещаю фото с моими завтраками и, как говорит молодежь, не «пилю видосики» с походами на рок-концерты. Моя страница — способ донести серьёзную информацию до людей, которые интересуются деятельностью депутатов. Однако могу вас заверить: всегда говорю с людьми на простом и понятном языке, и образовательный ценз в общении со мной отсутствует. В марте 2026 года планирую выпустить большой отчёт о моей работе за последние пять лет. Там будет в доступной всем форме рассказано о том, что удалось сделать. Отчёт будет широко распространён. Главная оценка для меня — не отзывы в средствах массовой информации и телеграм — каналах, а отношение избирателей к моей депутатской деятельности. Моим «доброжелателям» из карельских телеграм — каналов, в свою очередь, желаю крепкого здоровья и быть в такой же рабочей форме, как я.