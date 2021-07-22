Валентина Пивненко: «Недобросовестные подрядчики обманули и жителей, и власть при строительстве ФОКа в Медгоре»

Депутат Госдумы раскритиковала строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, где нарушены все сроки сдачи объекта и пришлось дважды менять подрядчика.

В рамках визита, который в данный момент проходит в Медвежьегорском районе, Валентина Пивненко посетила долгострой.

Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс в Медвежьегорске строят по Федеральной целевой программе. ФОК стал самым проблемным строительным объектом, его планировалось сдать ещё в конце 2019 года.

«Мы приезжали сюда вместе с Рашидом Нургалиевым. Подрядчик пригнал технику, строителей и просто устроил „показательное выступление“. После того как мы уехали, работы были свернуты», — рассказала на стройплощадке Валентина Пивненко.

После этого контракт с этим подрядчиком был расторгнут.

«Сегодня на объект пришла наша надежная компания „Карелстроймеханизация“. Это позволяет говорить о том, что комплекс будет построен до конца года, а главное, в качестве работ не приходится сомневаться», — резюмировала итог совещания на строительной площадке Пивненко.

Также депутат Госдумы побывала на строительстве новой школы на 1100 детей (федеральная программа «Образование»), на реконструкции региональной дороги «Медвежьегорск — Великая Губа» (федеральная программа «Безопасные и качественные автодороги»). В рамках визита Валентина Пивненко посетит Центральную районную больницу и ещё ряд объектов.