Валентина Пивненко о строящейся школе в поселке Деревянка: «Это школа будущего!»

Депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко оценила строительный объект СК «Век» в Прионежском районе.

Экскурсию по школе в Деревянке в минувший четверг провел для Валентины Пивненко генеральный директор АО «Специализированный застройщик «СК «Век» Евгений Воскобойников.

В апреле в школе полностью завершится отделка внутри здания. Но и сейчас видно, как красиво здесь будет. Второй и третий этажи почти готовы, включая кабинеты, спортивный и актовый залы, санузлы… Учитывая, что уже весной от внутренней отделки застройщик перейдёт к работам по наружному благоустройству, – это очень высокая степень готовности. «Век» снова работает с опережением графика.

По словам Валентины Пивненко, Деревянкская школа, как и все подобные объекты, финансируемые в рамках федеральных программ, стоит на особом государственном контроле. Однако в нашем случае нет никаких вопросов и замечаний, настолько всё продумано, налицо – профессиональный, ответственный и инновационный подход.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждая деталь подчеркивала яркое впечатление, - отметил генеральный директор компании «Век» Евгений Воскобойников. – Именно поэтому мы принимаем участие в решении вопросов, выходящих за рамки контракта, например, связанных со школьным оборудованием, спортивным инвентарем, шторами и проч. Мы делаем всё для того, чтобы 1 сентября школа встретила учеников, педагогов и родителей в абсолютно полной готовности».

Депутат Госдумы Валентина Пивненко высказала мнение, что именно такими - яркими, безупречными по качеству и безопасными - должны быть современные образовательные учреждения. В них будут расти другие поколения детей, с привитым вкусом к самому лучшему и красивому. В таких стенах и добиваться успехов ребятам будет легче.