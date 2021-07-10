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Валентина Пивненко обратилась к секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву по случаю его юбилея

Новости. Общество
09:00, 11 Июля 2021
фото: Илья Соснин

Валентина Пивненко поздравила секретаря Совбеза России Николая Патрушева с юбилеем.

Депутат Государственной Думы отметила, что с именем Николая Патрушева по праву связывают обеспечение национальных интересов Карелии и России.

© ИТАР-ТАСС/ Алексей Никольский

Свою трудовую биографию он начинал в Ленинградской области и в нашей республике. За огромным авторитетом секретаря Совета безопасности стоит высокий профессионализм, принципиальность, патриотизм, дальновидность и мудрость.

Николай Патрушев внёс большой вклад в развитие Карелии.

«Благодаря работе Государственной комиссии по подготовке к 100-летнему юбилею Карелии, которую возглавлял Николай Патрушев, в экономику и социальную сферу удалось привлечь значительные финансовые средства.  При его личном участии были построены Петрозаводское президентское кадетское училище, аэровокзал «Петрозаводск», открылось Государственное училище Олимпийского резерва, Музей Карельского фронта и целый ряд других объектов.  И реализация проектов в рамках Федеральной целевой программы продолжается», - подчеркнула Валентина Пивненко.

Депутат Госдумы пожелала Николаю Платоновичу долгих плодотворных лет, новых свершений и открытий, здоровья и благополучия и поблагодарила за поддержку и внимание к нашей республике.

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