Валентина Пивненко обратилась к секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву по случаю его юбилея

Валентина Пивненко поздравила секретаря Совбеза России Николая Патрушева с юбилеем.

Депутат Государственной Думы отметила, что с именем Николая Патрушева по праву связывают обеспечение национальных интересов Карелии и России.

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Свою трудовую биографию он начинал в Ленинградской области и в нашей республике. За огромным авторитетом секретаря Совета безопасности стоит высокий профессионализм, принципиальность, патриотизм, дальновидность и мудрость.

Николай Патрушев внёс большой вклад в развитие Карелии.

«Благодаря работе Государственной комиссии по подготовке к 100-летнему юбилею Карелии, которую возглавлял Николай Патрушев, в экономику и социальную сферу удалось привлечь значительные финансовые средства. При его личном участии были построены Петрозаводское президентское кадетское училище, аэровокзал «Петрозаводск», открылось Государственное училище Олимпийского резерва, Музей Карельского фронта и целый ряд других объектов. И реализация проектов в рамках Федеральной целевой программы продолжается», - подчеркнула Валентина Пивненко.

Депутат Госдумы пожелала Николаю Платоновичу долгих плодотворных лет, новых свершений и открытий, здоровья и благополучия и поблагодарила за поддержку и внимание к нашей республике.