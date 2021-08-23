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Валентина Пивненко: «Предложения от Карелии вошли в новые образовательные программы»

Новости. Общество
15:52, 26 Августа 2021

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Депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко в рамках рабочей поездки приняла участие в Августовской педагогической конференции Прионежского района в поселке Мелиоративный.

Валентина Пивненко отметила на педагогическом совете: «С начала нового учебного года в школах начнут действовать программы воспитательной работы, в которых большое внимание уделено здоровью детей, их занятиям физической культурой и спортом. Предложения от Карелии в эти программы вошли. Многое при их реализации будет зависеть от региональных и муниципальных властей и от школ».

Также на педконференции заместитель премьер-министра правительства РК по социальным вопросам, куратор Прионежского района Лариса Подсадник рассказала о ходе строительства новых учебных заведений, в частности, современной школы в поселке Деревянка.


     

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Комментарии

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Сергей
2021-08-26 16:05:33
Активна черезчур . кроме отторжения никаких положительных рефлексов не вызывает и даже наоборот .
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