Валентина Пивненко: «Пусть заткнутся и никого не учат»

«Столица на Онего» представляет топ самых ярких цитат 2021 года; эти фразы чиновники, депутаты, политики и бизнесмены в Карелии произносили на заседаниях, в беседах с журналистами и размещали в соцсетях.

Например, депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко запомнилась цитатой про Америку. Когда ведущий программы на ГТРК «Карелия» Олег Горновский затронул тему ограничений в Интернете и вспомнил историю с блокировкой экс-президента США Дональда Трампа в социальных сетях, Пивненко посоветовала забыть про Америку.

«Нужно вообще забыть про Трампа и про Америку! Когда учили столько лет демократии, извините меня, они, по-русски скажу, обкакались так на весь мир, что теперь пусть заткнутся и никого не учат, а пусть посмотрят, что в России», — сказала депутат.

Другие яркие цитаты читайте здесь.