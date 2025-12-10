Валентина Пивненко рассказала на Арктическом форуме, как привлечь молодежь на север

На международном форуме в Санкт-Петербурге депутат Госдумы от Карелии провела дискуссии по актуальным проблемам арктических территорий.
Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» прошел в северной столице 9 и 10 декабря. Он был юбилейным, 15-м по счету, и собрал более 2 тысяч участников: представителей власти, известных ученых, экономистов, общественников, предпринимателей. Сейчас форум носит имя Артура Чилингарова — легендарного полярника и исследователя Арктики.
В основе всех дискуссий на форуме была стратегия развития Арктической зоны России, утвержденная Президентом РФ. Один из главных вопросов — как привлечь и удержать кадры в Арктике. Этой теме была посвящена одна из стратегический сессий, модератором которой выступила депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко. В российском парламенте она трудится зампредседателя комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Валентина Пивненко важный вопрос привлечения рабочих и специалистов на север.
